Kış turizminin merkezi Uludağ’ın Birinci Oteller Bölgesi’nde faaliyet gösteren telesiyej hattı, henüz belirlenemeyen bir teknik arıza nedeniyle aniden durdu. Sistemin durmasıyla birlikte hattı kullanan çok sayıda tatilci, dondurucu soğukta metrelerce yükseklikte beklemek zorunda kaldı.
JAK VE İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEDE
Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. JAK ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı.
TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Olayla ilgili teknik inceleme sürerken, tahliye çalışmalarının devam ettiği bildirildi.