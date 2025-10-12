Türkiye’nin kış turizminin kalbi Uludağ, sezonun ilk karıyla birlikte beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan yağış, sabaha karşı zirveyi tamamen beyaz bir örtüyle kapladı. Kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı, termometreler ise -1 dereceyi gösterdi.

GECE YARISI KAR HEYECANI

Kış mevsimini özleyen vatandaşlar, kar haberini alır almaz soluğu Uludağ’da aldı. Gece yarısı olmasına ve dondurucu soğuğa rağmen yüzlerce kişi kar topu oynamak ve fotoğraf çekilmek için zirveye akın etti. Renkli görüntüler, karla birlikte gelen özlemi bir kez daha ortaya koydu.

BEYAZ ÖRTÜ, KIŞ SEZONUNU AÇTI

Sağanak yağışın ardından hızla etkisini gösteren kar, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Böylece Uludağ’da sezon resmen açıldı. Oteller bölgesinde kar kalınlığı yer yer 5 santimetrenin üzerine çıkarken, sürücüler dağ yolunda dikkatli ilerledi.

SICAĞIN GERİ DÖNMESİ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgede sıcaklıkların kısa süre içinde yeniden artması bekleniyor. Ancak hava durumu tahminlerine göre önümüzdeki haftalarda yeni bir soğuk hava dalgası kapıda.