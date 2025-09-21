Ulusal Araştırma'nın son anketine göre, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kamuoyundaki destek oranını 19 Mart'tan bu yana artırmaya devam ediyor.

Buna göre, seçmenin büyük çoğunluğu İmamoğlu'na yönelik 'iddiaları' reddederken "tutuklanması yanlıştır" diyenlerin oranı yüzde 64'e yükseldi.

Öte yandan ankette, 'Cumhurbaşkanlığı Seçimi 1. Tur Oy Eğilimi'ne göre, İmamoğlu, yüzde 38'lik oranla önde.

Kararsızların dağıtılmasıyla bu fark daha da açılırken, Ekrem İmamoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 11,8 puan önünde yer aldı.

Buna göre İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 46,8'e olarak Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 35'te kaldı.

2. TUR ANKETİNDE DE ÇARPICI SONUÇ

HBS Araştırma'nın Temmuz ayında yaptığı 2'nci tur anketinde ise Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 54,9 olmuştu.

Yüzde 13,6 farkın olduğu ankette, Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı ise yüzde 41,3'te kalmıştı.