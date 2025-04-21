Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, orduyu itibarsızlaştıran kişilere ağır cezalar öngören yasayı imzaladı. Yeni yasa, aynı zamanda yaptırımları destekleyen ya da uluslararası örgütlerin Rusya karşıtı kararlarını savunan kişileri de hedef alıyor.

Rusya Resmi Belge Sistemi’nde yayımlanan düzenlemeye göre, Ceza Kanunu’nda yapılan değişiklikle, Rus ordusunu itibarsızlaştıranlara 7 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Ayrıca, Rusya’nın tarafı olmadığı uluslararası kuruluşların kararlarının uygulanmasını destekleyenler de bu kapsamda cezalandırılabilecek.

YAPTIRIM DESTEKLEYENLERE AĞIR CEZALAR

Yeni düzenleme yalnızca orduya yönelik söylemleri değil, Batı'nın uyguladığı yaptırımlara destek verenleri de hedef alıyor. Buna göre, Rusya’ya karşı yaptırımların uygulanmasını veya uzatılmasını teşvik eden kişiler, 5 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra 500 bin rubleye (yaklaşık 6 bin dolar) kadar para cezasına çarptırılabilecek. Bu suçtan mahkum olan kişilerin mal varlıklarına da el konulabilecek.

AJAN LİSTESİ GENİŞLİYOR

Putin’in onayladığı yasa kapsamında, uluslararası örgütler ve yabancı ülke kurumlarının Rusya karşıtı eylemlerine destek verenler ise doğrudan “yabancı ajan” listesine dahil edilecek. Bu kişiler eğitim faaliyetlerinden men edilirken, kamuya ait kurum ve şirketlerin yönetim kadrolarında görev alamayacaklar.

Yeni yasa, muhalefet ve sivil toplum çevreleri tarafından ifade özgürlüğünü daha da kısıtlayan bir adım olarak değerlendirilirken, Kremlin yönetimi düzenlemeyi “ulusal güvenlik” ve “devletin çıkarlarını koruma” gerekçesiyle savunuyor.