Irak'taki İslami Direniş Örgütü, başkent Bağdat'taki havalimanında bulunan Victoria askeri üssüne saldırı düzenlediğini duyurdu.

Örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'nda ABD güçlerine ait Victoria askeri üssüne İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, ABD askerlerinin bulunduğu Victoria askeri üssüne yönelik saldırıda bir filo İHA'nın kullanıldığı aktarıldı.

'10 İHA DÜŞÜRDÜK'

Iraklı güvenlik kaynakları, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda bulunan ve ABD askerlerinin kaldığı Victoria Üssü'ne yönelik bir İHA saldırısının engellendiğini bildirdi.

Edinilen bilgilere göre, Victoria Üssü'ndeki hava savunma sistemleri üsse yaklaşmaya çalışan bir insansız hava aracını (İHA) tespit ederek herhangi bir zayiat oluşmadan başarıyla düşürdü.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Zikar ve Basra vilayetlerinde toplam 9 İHA'nın düşürüldüğünü açıklamasının hemen ardından yaşanan son saldırı ile Irak genelinde son birkaç saat içinde etkisiz hale getirilen İHA sayısı 10'a yükseldi.

Öte yandan, İran destekli Şii İslamcı grupların oluşturduğu Irak'taki İslami Direniş Örgütü, yaptığı açıklamada, 1-2 Mart'ta onlarca insansız hava aracı kullanarak "Irak ve bölgedeki Amerikan üslerini" hedef alan 23 "operasyon" gerçekleştirdiğini duyurdu. Irak'taki bu saldırılar, ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle eş zamanlı gerçekleşti.

- ⁠ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 555 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.