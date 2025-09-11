Trakyalılar ve Argoslular tarafından kurulduğu bilinen Tralleis, tarihsel kaynaklarda 'ilk notalı müziğin yazıldığı yer' olarak anılıyor. Antik tiyatrosu, Roma hamamı ve gymnasium kalıntılarıyla öne çıkan kent, uzun yıllardır yürütülen arkeolojik çalışmalarla gün yüzüne çıkarıldı.

Etkinliğin Aydın ayağı Efeler kent merkezinde Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda yapılacak. 10.30'da çocuklara 'Earwig'in Şarkısı' filmi gösterilecek, ardından 14.30'da Troya'nın modern bir yorumunu sunan 'HisTroy' filmi izleyiciyle buluşacak.

Günün ikinci bölümü Tralleis Antik Kenti'nde devam edecek. 17.30'da İsveçli topluluk YoJuliet, Tralleis Antik Kenti'nde konser verecek.

Yaylılar ve piyanoda Julia Sandwall'la vokal ve vurmalı çalgılarda Yohanna Eek Björnulfson'dan oluşan ikili, mitoloji ve edebiyat temalarını bir araya getiren repertuvarlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkacak.

Konserin ardından 18.30'da 'İnsanlığın Ortak Hikayesi' başlıklı söyleşi düzenlenecek. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Murat Çekilmez'in üstleneceği söyleşide Prof. Dr. Pınar Fedakar, Prof. Dr. Aynur Civelek ve festival direktörü Gülşah Elikbank yer alacak.

Program kapsamında ayrıca edebiyatçı Özlem Ertan, Hitit Masalları üzerine hazırladığı sunumuyla Anadolu'nun köklü anlatılarını aktaracak. Festivalin tüm gösterimleri ve söyleşileri halka açık ve ücretsiz.