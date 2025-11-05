CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) üzerinden uyguladığı, 65 yaşından sonra kanser tanısı alan hastaların bazı ilaçlara erişimini engelleyen uygulamaya sert tepki gösterdi.

YAŞ SINIRINA DİKKAT ÇEKTİ

Kayıhan Pala, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"65 yaşından sonra kanser tanısı alanlara ilaç yok! Sağlık hakkını engelleyen bu ayrımcı uygulama ivedi olarak değiştirilmelidir!"

Pala, SGK'nın SUT'taki ilgili maddeyi gerekçe göstererek, özellikle böbrek kanseri gibi bazı kanser türlerinde 65 yaş üstü hastalara hayati önem taşıyan pahalı ilaçları vermediğini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

"65 YAŞIN ÜSTÜNDEKİLERE BU İLACIN VERİLMESİ UYGUN BULUNMAMIŞ"

"Ülkemizde her geçen gün sağlık hizmetlerine erişimle ilgili ciddi bir problem yaşanıyor. Bakın bu artık problem değil skandal düzeyine ulaştı.

SGK'nın "Sağlık Uygulama Tebliği"nde yer alan bir madde nedeniyle şu anda 67 yaşındaki bir yurttaşımız kendisine böbrek kanseri teşhisi konduğu halde ilaçlarına erişemiyor. Neden? Çünkü tebliğde 65 yaşın üstündekilere bu ilacın verilmesi uygun bulunmamış.

Eğer böbrek kanseri olmak için 65 yaşından sonra tanı almış durumdaysanız herhangi bir şekilde bu kanser ilacını kullanamıyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz.

"VATANDAŞ AÇTIĞI DAVAYI KAYBETMİŞ"

İnsanların sağlık hakkı doğuştan kazanılmış, en temel haklarından birisidir ve bir yurttaş kaç yaşında olursa olsun, ihtiyaç duyduğu tedaviye doğrudan ulaşabilmelidir.

Bu yurttaşımız dava açmış ve kaybetmiş, SGK bu maddeyi göstererek, 'sen 65 yaşını geçtin, ben bu ilaçları sağlayamam' dediği için.

Bu ilaçların her bir dozu 80 bin liranın üstünde ve bu ilacın epey bir zaman kullanılması gerekiyor. Emekli bir yurttaşın, onurlu bir yurttaşın ilaca erişememesi büyük bir utanç kaynağıdır. Bu utanç ivedi olarak giderilmelidir."