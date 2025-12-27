

Sanatçı Ümit Besen, dün kızı Ezgi Besen hakkında yapılan "Ümit Besen'in kızı Ezgi Besen meslek hayatında yeni bir sayfa açtı. Hukuk alanında uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Ezgi Besen Edirne Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hâkim olarak görevlendirildi" haberine ilişkin açıklama yaptı.

"YENİ BİR HABER DEĞİL"

Besen, Instagram üzerinden şu açıklamayı yayınladı:

"Sosyal medyada viral olmuş, yeni bir haber değil. Kızım Ezgi İstanbul Üniversitesi'nden mezun olup bir süre avukatlık yaptı, 8 yıldır da hakim olarak görev yapıyor, güzel yorumlar için teşekkür ederim."

"Canım kızım seninle gurur duyuyorum. Senin bu uğurda nasıl çalıştığını biliyorum, hassasiyetine, görevini en iyi şekilde yürütttüğüne şahit oldum. Adil karar vermek için ince dokuyup sık elersin, insanları iyi dinler, titiz araştırma yaparsın. Vicdanın rahat, karakterin sağlam, köküm sağlam, vatanını bayrağını baş tacı etmi, uğrunda ölecek 7 ceddin çocuğusun. Ne mutlu bana, seninle gurur duyuyorum. Ezgi Besen."