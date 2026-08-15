AKP'nin 25. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde 3 milletvekili ve 7 belediye başkanını partiye katıldı.

İktidar saflarına katılması beklenen bir isim de Sakarya Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır'dı.

'14 AĞUSTOS'TA AKP'YE KATILACAĞIM'

Sözcü TV Spikeri Serap Belovacıklı'ya 1 Ağustos tarihinde konuşan Dikbayır, "Daha önce çağırmışlardı, zamanını bekledim. 14 Ağustos'ta AK Parti'ye katılacağım" demişti.

'KİMİN DOST, KİMİN DÜŞMAN OLDUĞUNU...'

Ancak dünkü programda partiye katılanlar arasında Dikbayır yer almadı.

Konuyla ilgili dün yazılı açıklama yapan Dikbayır, "Nihayet bugün 14 Ağustos… Hakkımda kirli bilgiler üzerinden üretilen yalan ve yanlış haberleri, yorumları, dedikoduları ve paylaşımları büyük bir sabırla takip ettim. Biliyorum ki bu kirli siyaset arenasında bunlar yapılmaya devam edecek. Ancak böyle süreçlerin insana kattığı önemli bir tecrübe de var: Kimin dost, kimin düşman; kimin samimi, kimin riyakâr olduğunu daha açık görüyorsunuz. Yaşanan her şey, hayat tecrübemize yeni bir ders daha ekliyor. Ben ise bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da doğru bildiklerimi yapmaya, inandıklarımı söylemeye devam edeceğim. Gerisini Allah’a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.

'AKŞENER İKİ İSİM İÇİN OLUMSUZ RAPOR VERDİ'

İktidara yakınlığıyla bilinen Gazeteci Sinan Burhan'dan çarpıcı bir iddia geldi. Burhan, Dikbayır'ın AKP'ye transferini İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener tarafından engellendiğini öne sürdü.

TV100'e konuşan Burhan, "Ümit Dikbayır’la ilgili az önce Barış Yarkadaş, ‘Ümit Dikbayır geçemedi’ dedi. Evet, Ümit Dikbayır geçmek istedi. Onu söyleyeyim. Bugün her ne kadar ‘Benim ilgim, alakam yok’ dese de Ümit Dikbayır geçmek istedi. Ancak bildiğim kadarıyla, kulağıma gelen bilgilere göre Sayın Meral Akşener iki isme sıcak bakmıyor. Haklarında olumsuz rapor ve bilgi paylaştığını biliyorum. Yani Meral Hanım iki isme şerh koymuş durumda. Dolayısıyla Ümit Dikbayır konusunda Meral Hanım’ın etkisi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

DİKBAYIR İLE AKŞENER ARASINDAKİ GERİLİMİN BAŞLANGICI

İYİ Parti'nin eski Genel Başkanı Meral Akşener ile partinin eski Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasındaki gerilim, 2023 yılında banka hesaplarının incelendiği iddiası, parti maliyesi ve parti yöneticileri hakkında ortaya atılan suçlamalarla kamuoyuna yansıdı. Karşılıklı açıklamalarla büyüyen tartışmanın ardından Dikbayır kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi ve 5 Aralık 2023'te partiden ihraç edildi. Dikbayır ise hakkındaki iddiaların araştırılması için savcılığa başvurdu ve dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi.

'AKŞENER'İN BANKA HESAPLARINI İNCELETTİ' İDDİASI

Meral Akşener ile Ümit Dikbayır arasındaki anlaşmazlık, İYİ Parti'nin 2023 genel seçimleri sonrasında yaşadığı iç tartışmaların yoğunlaştığı dönemde kamuoyuna yansıdı.

Dikbayır, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu isimlerden biri olarak görev yapıyordu. 2023 sonbaharında ise Akşener'in banka hesaplarının bir milletvekili tarafından inceletildiği iddiası gündeme geldi.

İddiaya göre bu incelemeyi yapan kişinin Dikbayır olduğu ileri sürüldü. Dikbayır ise iddiayı reddetti.

Dikbayır, kendisi hakkındaki iddiaların araştırılması için partiye başvurduğunu belirterek, “Üzerime atılmış iftiralar var. Kanıtlanması kolay bir mevzu var ortada. Banka üzerinden kanıtlanabilir. Genel Başkanın kendisi için bu dedikoduların yalan olduğunu ortaya çıkarması lazım” dedi. Ayrıca konuyu savcılığa taşıyacağını ve milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceğini açıkladı.

AKŞENER: 'ÇOK ÜZÜLDÜM'

Tartışmanın büyümesinin ardından Akşener, Dikbayır'ın iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Akşener, kendisinin de konuyla ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu belirterek, “İlgili iddia sahibinin isimlendirdiği kişilerin ‘Bunlar iftiradır’ diyerek mahkemeye gittiği bir süreç bu” dedi.

Akşener ayrıca, parti içindeki tartışmalarla ilgili daha ayrıntılı değerlendirme yapmayacağını belirterek, “Hukuk açısından daha ayrıntılı bir cümle kurmak mümkün değil. Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

'VEKİLLERDEN 1 MİLYON PARA İSTENDİ'

Dikbayır'ın açıklamaları yalnızca banka hesapları iddiasıyla sınırlı kalmadı. Dikbayır, parti yöneticilerinden Sedat Aksakallı'nın iş insanlarından parti adına para topladığını ve bu paraların parti mali yapısına aktarılmadığını öne sürdü.

Dikbayır, “Ben bu partinin mali işler başkanıyım, senden bana para gelmedi” diyerek, Aksakallı'nın kendisine paraları Akşener'in özel kalemi Esma Bekar'a ve Bekar'ın eşine verdiğini söylediğini iddia etti.

Dikbayır ayrıca bazı milletvekillerinden 500 bin lira veya 1 milyon lira tutarında para istendiğini öne sürdü. Parti yönetiminin mali durumuyla ilgili de çeşitli iddialar ortaya attı. Bu açıklamalar üzerine Akşener'in özel kalemi Esma Bekar da Dikbayır'a yanıt verdi. Bekar, Dikbayır'ın kendisi ve eşi hakkında gerçek dışı ve asılsız iddialarda bulunduğunu belirterek hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.