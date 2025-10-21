İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır CHP'ye katıldı.

Dikbayır'ın rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Dikbayır, "Sıkıntılı dönemlerinde beni hiç yalnız bırakmayan, bugüne vesile olan, mertçe yanımda olan Adnan Beker'e de teşekkür ediyorum. Eşim ve çocuklarım bana güç verdiler.

Sakarya teşkilatı ve dostlarıma teşekkür ediyorum. Benim burada olmamın sebebi klasik bir siyaset yapmak değil. Bir partiye geçişten öte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize üç emanetivar. Birincisi cumhuriyet, ikincisi demokrasi, üçüncüsü CHP. Onurlu mücadelenizin yanında durabildiğim için mutluyum." açıklamasını yaptı.

AKP'DEN ÜÇ DEFA TEKLİF ALMIŞTI

Dikbayır, daha önce katıldığı Sözcü TV'de 'İpek Özbey ile Nokta Atışı' programında AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini söylemişti.