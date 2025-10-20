İYİ Parti'den ihraç edildikten sonra yoluna bağımsız vekil olarak devam eden Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır'ın katılacağı parti belli oldu.

Sakarya'nın yerel haber sitesi Medyabar'da yer alan habere göre, Dikbayır, CHP'ye katılacak.

Edinilen bilgilere göre Dikbayır, CHP Genel Başkanı Özgül Özel ile görüşme yaptıktan sonra CHP'ye katılma kararı aldı.

ROZETİ ÖZEL TAKACAK

Dikbayır'ın CHP'ye katılmasında İYİ Parti'den istifa eden ve CHP'ye geçen Adnan Beker'in etkin rol oynadığı belirtildi.

Dikbayır'a parti rozetini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak grup toplantısında CHP lideri Özel takacak.

AKP'DEN ÜÇ DEFA TEKLİF ALMIŞTI

Dikbayır, daha önce katıldığı Sözcü TV'de 'İpek Özbey ile Nokta Atışı' programında AKP'den kendisine üç defa teklif geldiğini ancak bunları kabul etmediğini de belirtmişti.