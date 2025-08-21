Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sözcü TV'de 'İpek Özbey ile Nokta Atışı' programına katıldı.

Burada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye geçmesini değerlendiren Dikbayır, çok konuşulacak itirafta da bulundu.

Dikbayır, AKP'den teklif aldığını belirterek şunları söyledi:

"Partilerin hemen hemen tamamından teklif aldım ama ben bir yere gitmeyi doğru bulmuyorum. Sokakta bir kişi bile bana 'Biz sana oy verdik, sen nasıl başka bir partiye geçersin?' dese, verecek cevabım olmaz.

AK Parti beni üç kez davet etti. Hele hele muhalefetin oyunu alıp, o oyu iktidara taşımayı asla doğru bulmam.

Yıllardır uygulamalarını eleştirdiğimiz, vatandaşın hakkını gasp eden politikalara karşı mücadele etmiş biriyim. O yapının parçası olamam."