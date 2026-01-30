İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında 16 Ocak’ta tutuklanarak cezaevine gönderilen, uyuşturucu testinde kokain kullandığı tespit edilen eski milli futbolcu Ümit Karan’ın, tutuklandığı soruşturma kapsamında itirafçı olmak için savcılığa başvurduğu yönündeki iddialar avukatı tarafından yalanlandı.

Ümit Karan'ın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

- Müvekkilimiz, Türk futbolunun önemli isimlerinden ve eski milli futbolcu Ümit Karan hakkında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma yürütülmektedir. Bu süreç devam ederken, bazı basın ve sosyal medya mecralarında müvekkilimizin “savcılığa itirafçı olmak üzere başvurduğu” yönünde gerçeğe aykırı haberler yer almaktadır. Bu iddialar tamamen asılsızdır. Müvekkilimizin itirafçı olmasına ilişkin herhangi bir başvurusu, talebi ya da girişimi bulunmamaktadır.

- 27/01/2026 tarihinde savcılığa bir dilekçe sunulmuştur. Ancak bu dilekçe yalnızca müvekkilimizin kendisine yöneltilen suçlamalara karşı savunma hakkını kullanması amacıyla verilmiş olup, dilekçede “etkin pişmanlık” ya da “itirafçılık” yönünde tek bir ifade dahi yer

almamaktadır. Bu başvuru, hukuki bir usulden ibarettir ve herhangi bir suç kabulü anlamına gelmemektedir.

- Son günlerde basında yer alan, müvekkilimizin “yurt dışına kaçmaya çalışırken havaalanında yakalandığı” yönündeki haberler de gerçeği yansıtmamaktadır. Ümit Karan, Antalya’ya gitmek üzere iç hat uçuşu için havalimanında bulunmuş, bu sırada gözaltına

alınmıştır. Yurt dışına çıkma ya da kaçma gibi bir durum söz konusu değildir. Bu haberler, kamuoyunu bilinçli şekilde yanıltan ve algı oluşturmaya yönelik yayınlardır.

- Ümit Karan, yıllar boyunca Türk futboluna hizmet etmiş, A Milli Takım formasını giymiş ve milyonların sevgisini kazanmış bir spor insanıdır. Henüz soruşturma aşamasında olan bir dosya hakkında doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin “haber” gibi servis edilmesi,

masumiyet karinesi, lekelenmeme hakkı ve basın etiği ile açıkça çelişmektedir.

- Ne tesadüftür ki; Müvekkilimiz 2011 senesinde FETÖ/PDY terör örgütünün kurduğu kumpas sonucu tutuklanmış, benzer mahiyette yalan haberlere kendisi ve ailesi maruz bırakılmış, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı en ağır şekilde ihlal edilerek basına

servis edilmiş, sürecin sonunda ise suçsuzluğu anlaşılarak müvekkilimiz Ümit KARAN hakkında beraat kararı verilmiş ve bu karar kesinleşmiştir.

- Bu nedenle, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve yalan haberlerle müvekkilimizi hedef gösteren kişiler hakkında T.C. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu’na suç duyurusunda bulunulmuş olup, Türk Ceza Kanunu’nun 285. ve Basın Kanunu’nun 11. maddeleri kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Müvekkilimiz Ümit Karan, yargı makamlarıyla her zaman iş birliği içinde olmuş ve olmaya devam etmektedir. Kamuoyundan ve basın kuruluşlarından beklentimiz; spekülasyondan uzak, gerçeklere dayalı ve sorumlu bir yayıncılık anlayışının benimsenmesidir.