İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ümit Karan'ın test sonucu açıklandı.

Buna göre, Adli Tıp Kurumu tarafından alınan örneklerin incelenmesinin ardından 15 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına eski futbolcu alınan Ümit Karan’ın da aralarında olduğu 23 kişi gözaltına alınmıştı.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheliler Ümit Karan, Timuçin Ünal, Gökmen Gürdeğir, Orhan Aydın, Emircan Şahin, Emre Yalçın, Gökhan Gümüş, Nuray İstek, Deniz Berk Cengiz, Murat Sönmez, Hakan Tunçbilek, Ahmet Şaşmaz, Melis Sabah ve Nazlıcan Taşkın tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Fatih Gürdeğir, Ali Gürbüz, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur, Burak Doğan, Mert Ayaydın, Merve Duran, Bade Nogay ve Çağla Boz ise adli kontrol istemiyle sulh ceza hakimliğine gönderilmişti.

Hakimlik, Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu 13 kişinin tutuklanmasına, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar vermişti.

Ümit Karan'ın, "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak ülke içinde satan, satışa arz eden, başkalarına veren, sevk eden, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden, bulunduran" suçlamasıyla tutuklandığı öğrenilmişti.