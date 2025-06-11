Ayşegül ÖZBEK

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklu bulunduğu davanın ilk duruşması bugün saat 10.30’da İstanbul Silivri’de görülecek.

7 YIL 10 AY

Özdağ hakkında 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası istenen iddianamede şu ifadeler yer aldı:

“İşlediği üzerine atılı Zincirleme Biçimde Basın ve Yayın Yoluyla Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme suçundan eylemine uyan TCK’nın 216/1, 218/1,43 madde ve fıkraları gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi.

“Özdağ, tutukluluğunun 84. gününde yazılan iddianameyle ilgili olarak “9 sayfalık iddianame 77 günde yazıldı” diyerek isyan etmişti.

İKİ DOSYA AYRILDI

Özdağ, 19 Ocak’ta Antalya’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” sözlerinden bir gün sonra Ankara’da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen ve ardından İstanbul Adliyesi’ne götürülen Özdağ, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamasıyla tutuklandı. Özdağ’ın dosyası 17 Şubat’ta ayrıldı.

Özdağ ayrıca, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapisle yargılanıyor. ilk duruşması 29 Nisan’da Çağlayan’da görülen dava ertelenmişti.

‘TCK 216’dan en uzun süre tutuklu benim’

Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, avukatları aracılığıyla sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, duruşmasına katılım çağrısı yaptı. “142 gün sonra hakim karşısına çıkacağım, TCK 216’dan en uzun süre tutuklu kalan yurttaş oldum” diyen Özdağ şu ifadeleri kullandı:

“Bütün Türkiye, Silivri Cezaevinde olmamın gerçek nedeninin Öcalan ve PKK ile yapılan müzakerelere muhalefet etmem olduğunu biliyor. İktidara ayrı, hukuk muhalefete ayrı hukukun uygulanmadığı bir Türkiye’de yaşamak dileği ile imkanı olan herkesi duruşmama davet ediyorum.”