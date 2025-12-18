Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Antalya'da basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Buradaki basın toplantısında önemli açıklamalarda bulunan Özdağ, uyuşturucu ve organize suçlarla mücadeleye yönelik programı olan bir siyasi parti olduklarını dile getirerek, uyuşturucuyla mücadeleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüklerini ifade etti.

Asgari ücretin başlangıç ücreti olmaktan çıktığını ve yaygın standart bir ücrete dönüştüğünü dile getiren Özdağ, asgari ücretin en az 45 bin lira olması gerektiğini kaydetti.

'ÖNEMLİ OLAN MECLİS'E GİRMEK DEĞİL'

Zafer Partisi’nin kamuoyu araştırmalarında yüzde kaç oya sahip olduğu sorusu üzerine Özdağ, şunları kaydetti:

“Bir anketler yapılsın bakalım. Ben anket de yapan bir akademisyen olarak rakamlara nasıl yalan söyletilir gayet iyi bilirim.

Henüz bizim yaptırmış olduğumuz yeni bir çalışma yok. Ama sahadaki gözlemlerimizden partimizin bir baraj sorunu olmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gireceği gözüküyor fakat önemli olan Meclise girmek değil hükümetin parçası olmak ve Türkiye'yi yönetmek.”