Tartışma, Somaspor-Bursaspor maçında bir grup Bursaspor taraftarının HDP Diyarbakır eski Milletvekili Leyla Zana aleyhine sloganlar atmasıyla başladı.

Bunun üzerine DEM Parti'ye yakın hesaplar, uzun yıllar Bursaspor'a sponspor olan gazoz firması için sosyal medyada boykot çağrısı yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ise hem Bursaspor'a hem gazoz firmasına destek vermek için bir video yayınladı.

Özdağ'ın videosundan sonra partililer 'gazoz' akımı başlattı. Zafer Partisi Gençlik Kolları da bir araya gelip gazoz içtikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.