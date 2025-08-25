Zafer Partisi'nin dördüncü kuruluş yılına ilişkin X hesabından videolu bir paylaşım yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ şu açıklamalara yer verdi:

"Dört yıl önce Büyük Türk Milleti'nin talebi ve desteği ile kurduğumuz Zafer Partisi, bugün Türk Milleti'nin tek umudu olarak büyüyor. 4 yıl boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu aziz cumhuriyetimizi korumak, Türk Milleti'nin çıkarlarını savunmak için bir gün bile durmadan çalıştık, her şart altında doğruları söyledik ve milletimizin istikbali ve istiklali için mücadele ettik.

"MÜCADELEMİZ KARARLI"

Bizim yolumuz, Atatürk’ün açtığı tam bağımsızlık yoludur. Zafer Partisi, Türkiye’yi yeniden ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışan bir kadronun iradesidir. Yolumuz uzun olsa da, mücadelemiz kararlı, inancımız kesindir. Zafer Büyük Türk Milleti'nin olacaktır. Ne mutlu Türk'üm diyene!"