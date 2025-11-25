Türkiye'nin gündemi SÖZCÜ'de tartışılıyor. Siyasetin kalbi SÖZCÜ TV ekranlarında atıyor.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV ekranlarında Gazeteci İpek Özbey'in sorularını yanıtladı.

"40 SENE AKLINIZ YETMİYOR MUYDU?"

"Yani Türkiye'de bir devlet-millet kenetlenmesi yok da bu Öcalan'la görüşünce mi olacak? Milli birlik Türk-Kürt-Arap diye milleti 3 etnik gruba bölerek mi sağlanacak? Bu sürece karşı çıkanların akılları yetmiyormuş diyor ya. Peki 1984'ten 2024'e kadar siz de karşı çıkmadınız mı kardeşim? 40 sene aklınız yetmiyor muydu? bu sene mi akıl baliğ oldunuz."

"YARIN GÜLEN'E NE DİYECEKSİNİZ?"

"Bebek katili Öcalan'a kurucu önder deme noktasına geldiyseniz yarın Fethullah Gülen'e ne diyeceksiniz. Bir başka terör örgütü de yalandan kendini lağvettim derse "Bunları da affedelim bunların alnı secdeye geliyordu" deyip de yani bir devlet bunları yapar mı? Bunları Bahçeli'nin cevaplaması gerekiyor. Ne değişti kardeşim ne değişti. Ne değişti de Öcalan, bir bebek katili olmaktan çıktı da kurucu önder oldu?"