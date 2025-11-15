Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, bir barış güvercini, bir halk ozanı gibi sunuluyor" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Eskişehir’deki 2’nci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Gürcistan-Azerbaycan sınırında 20 askerin şehit olduğu askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin “Bu uçağın neden düştüğü araştırmalarla ortaya çıkacak" diyen Özdağ, "Bu aşamada söyleyeceğimiz şey şu ki; Türk Hava Kuvvetleri’nin çok hızlı hem savaş uçaklarının, hem de kargo uçaklarının modernize edilmesi, bakımlarının daha iyi yapılması ve bu kadar yaşlı olan uçakların da artık servis dışına çıkması gerektiği anlaşılmalı, görülmelidir" dedi.

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren Özdağ, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için, "Yine önümüzdeki günlerde Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı anlaşılıyor. Selahattin Demirtaş, bir barış güvercini, bir halk ozanı gibi sunuluyor. Abdullah Öcalan'a heykel dikeceğini söyleyen bu adam mı suçsuz ve barışın, demokrasinin önünü açacak?” şeklinde konuştu

Tek liste ile gidilen kongrede, Zafer Partisi Eskişehir İl Başkanı Hasan Demir, yeniden seçilerek güven tazeledi.