'Terörsüz Türkiye' sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon toplantıları devam ederken Anayasa'nın ilk dört maddesi ve vatandaşlığı düzenleyen 66. maddeler de kamuoyunda sık sık gündem oluyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ya anayasanın ilk dört maddesi ve 66. maddesi değişecek ya da komşu olacağız.” diyen bir kullanıcıya sert bir yanıt verdi.

"İSTANBUL'A, VAN'A TURİST OLARAK BİLE GELEMEZSİNİZ"

Özdağ, "Siz bölücü hainleri Irak’a alalım hemen. Ancak bilin, İstanbul’a, İzmir’e, Van’a, Diyarbakır’a turist olarak bile gelemezsiniz."