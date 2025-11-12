Geçtiğimiz günde iddianamesinin hazırlanmasıyla tekrardan gündeme gelen İBB Soruşturmasının bir numaralı ismi, CHP'nin milyonlarca insanın oyuyla seçtiği Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu gündemdeki yerini koruyor.
Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu ve annesi Havva İmamoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretini sosyal medya hesabından paylaştı.
İMAMOĞLU DA ZİYARET ETMİŞTİ
Ümit Özdağ'ın cezaevinde bulunduğu dönemde Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Ümit Özdağ'ın annesini ziyaret etmişti.