Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Denizli'deki yeni il binasının açılış törenine katıldı. Açılışın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özdağ, TBMM’nin resmi hesaplarından yapılan Kürtçe paylaşıma ilişkin açıklamalarda bulundu.

"BİLE BİLE YAPIYOR"

"TBMM Başkanı, Diyarbakır’dan Meclis’in resmi hesabından Kürtçe açıklama yaptı" diyen Özdağ, şöyle konuştu:

"PKK yandaşı troller ve bazı provokatör unsurlar, ‘Kürtçeye karşı mısınız?’ diyorlar. Hayır, biz Kürtçeye karşı değiliz. Herkes annesinden ne dili öğrendiyse onu konuşur. Ama Meclis Başkanı’na sorun bakalım; Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda biri Türkçe dışında konuştuğunda ne oluyor? Tutanaklara geçirilmiyor. Çünkü yasaya aykırı. Madem öyle, Meclis’in resmi hesabından bunu nasıl yayınlıyorsun? Bu Anayasa’ya, yasalara ve Meclis içtüzüğüne aykırıdır. Numan Kurtulmuş bunu biliyor. Bile bile niye yapıyor? Biz de biliyoruz, zamanı gelince açıklayacağız.”

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Bir başka soru üzerine, seçim ittifaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ümit Özdağ, “Bu sadece İYİ Parti meselesi değil, meseleyi dar bir zemine koymamak gerekir. Seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor. Daha önceki bütün seçimlerde biz de ittifak yaptık, yine olacak. Birbirine yakın olduğu düşünülen partiler, o günün şartlarına göre ittifak kurabilirler” değerlendirmesini yaptı.