DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun 'Alçaksınız, yüzsünüz' sözlerine verdiği yanıt tepkilere neden oldu

Sakık, "Son günlerde Meclis'te son süreçle ilgili 'hain, alçak' kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık nedir biliyor musunuz? Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra dönüp Kürt'ü yok sayanlar alçaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır, bir halkın haklarını gasp edenler alçaktır." ifadesini kullandı.

"BUNUN HESABINI VERİR BU ADAM"

SÖZCÜ TV'de İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sırrı Sakık'ın ifadelerini ve X hesabından yaptığı paylaşıma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"- Doğru söylemiş Şafiilerde ağızdan burundan kan gelince abdest bozulur. Dayak yemeyi kabul etmiş gerçekçi bir davranış. Bakın ben buradan Cumhuriyet Savcılarına çağrıda bulunuyorum. Meclis Genel Kurulu'nda hakaret edilemez."

- Burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret var. Cumhuriyeti kuran bütün kadrolara hakaret var. Buradaki Türkiye Cumhuriyetine hakaret var. Bu edepsizliktir. Parlamenter dokunulmazlığı falan değil.

- Eğer bugün bu dava açılmazsa bir gün muhakkak açılır. Bunun hesabını verir bu adam. Adam diyorum ama başka kelime olmadığı için"

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sırrı Sakık'a sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Özdağ'ın paylaşımını alıntılayarak yanıt verdi.

Özdağ paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Özdağ'ın paylaşımını alıntılayan Sakık şu ifadeleri kullandı: