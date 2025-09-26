Görüşmenin kamuoyuna açıklanan kısmının sınırlı olduğunu belirten Özdağ, Trump’ın görüşmenin başında sarf ettiği “hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor” ifadesine dikkat çekti. Trump’ın bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ima ettiğini belirten Özdağ, bu ifadenin diplomatik bir gaf olmadığını, aksine bilinçli bir mesaj taşıdığını vurguladı.

“Amerikan Başkanı’nın dünya kamuoyu önünde 'hileli seçimleri herkesten daha iyi biliyor' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etmesi bir tesadüf değildir,” diyen Özdağ, söz konusu açıklamanın hem uluslararası ilişkilerde hem de iç politikada ciddi tartışmaları beraberinde getireceğini söyledi.

"MEŞRUİYET TÜRK MİLLETİNDEN GELİR"

Özdağ, ABD’nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı “meşruiyet” açıklamasına da tepki gösterdi. Cumhurbaşkanının meşruiyetinin yalnızca Türk milletinden kaynaklanabileceğini vurgulayan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na meşruluk verebilecek tek kaynak Türk milletidir. Hiçbir yabancı ülke lideri, kurumu ya da uluslararası yapı bu konuda söz sahibi olamaz. Bu açıklamayı Türk milletine yapılmış bir hakaret, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılmış bir hakaret olarak değerlendiriyoruz.”

Ümit Özdağ ayrıca, görüşme sırasında ABD Başkanı Trump’ın Rahip Andrew Brunson konusunu gündeme getirmesini de eleştirdi. Brunson meselesinin Türkiye-ABD ilişkilerinde geçmişte yaşanan ciddi bir gerilim olduğunu hatırlatan Özdağ, şu değerlendirmede bulundu:

“Trump’ın görüşmenin başında Rahip Brunson konusunu gündeme getirmesi, diplomatik nezaketsizliğin açık bir örneğidir. Bu mesele, kamuoyunun hafızasında Erdoğan’a hitaben yazılan hakaret içeren mektupla yer etmiştir. Türk kamuoyu bu hakareti unutmadı.”

Basın toplantısında Trump’ın “görüşme mükemmel geçti” sözlerine de değinen Özdağ, “Bu mükemmelliğin kimin lehine olduğu, önümüzdeki süreçte ortaya çıkacaktır” diyerek görüşmeye dair şüphelerini dile getirdi.