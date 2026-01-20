Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Buna artık maaş denilemez, dense dense sosyal yardım veya asgari transfer denilebilir." ifadesini kullandı.

Özdağ, "17 milyon emekli, dul ve yetimin çok büyük bir bölümü açlık sınırının 10 bin TL altında yoksulluk sınırının ise nerede ise beşte biri kadar maaş alıyorlar. Buna artık maaş denilemez, dense dense sosyal yardım veya asgari transfer denilebilir. Oysa emekli maaşı bir sosyal yardım değil emeklinim yıllarca çalışarak ödediği primlerin karşılığında hak ettiği ücrettir." ifadesini kullandı.

Özdağ şunları kaydetti:

Zafer Partisi emeklilere söz veriyor: Emekli maaşları açlık sınırının altında ve sizi yoksul bırakan bir maaşları olmayacak.