Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı'na hakaret davası 24 Aralık'a ertelendi.

Ümit Özdağ duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Benle ilgili hakaret davası önce resen açıldı. Bugünkü noktaya geldik. Savcı verdiği mütalaada cezalandırılmamı istiyor. Hakaret iddiasında ısrar ediyor. Avukatlarım ve ben de yazılı savunma süre istedik. Emsal kararları tek tek ortaya koyacağız" dedi.

Özdağ, "Bu hukuk süreci değil, düşman ceza hukukuyla siyasetin yeniden yapılandırıldığı ve siyasi partilerin baskı altına alınmaya çalıştığı bir süreç. Kendisi her şeyi söylemekte özgür ve serbest, en ağır ithamlarda bulunmakta serbest ama muhalefetin kendisini eleştirmesi yasak sayılıyor. Bu demokrasi değil" ifadesini kullandı.