Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Silivri cezaevinde 149 gün tutuklu bulunduktan sonra tahliye edilen Ümit Özdağ, Yavaş'a verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

'ANNEM ÇOK DUYGULANDI'

Özdağ “Silivri’de tek kişilik hücrede 149 gün düşman uygulamaları çerçevesinde hürriyetten alıkonuldum. Şimdi tekrar dava belirli bir aşamaya geldi. İstinafa giderek hukuk mücadelesine devam edeceğiz. Bu süreçte Mansur Başkan yanımda oldu. Ailemin de yanında oldu. Meslektaşı olan annemi ziyaret etti, annem çok duygulandı. Ben de bugün kendisine teşekkür etmek için geldim” ifadelerini kullandı.