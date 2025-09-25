Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Erken seçimin gündeminde olmadığını olası bir seçimde ise DAM ittifakının karşısında olacaklarını ifade etti. Özdağ şöyle dedi:

"DAM İTTİFAKININ KARŞISINDA OLURUZ"

*Henüz bir erken seçim atmosferi oluşmadı. Bir DAM ittifakının içinde yanında sağında solunda değil ancak karşısında oluruz.

*DAM ittifakı hangi ittifak: DEM, Ak Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oluşturduğu ve şu anda mecliste Öcalan komisyonunun ana omurgasını oluşturan ittifak; PKK'ya taviz verme ittifakıdır.

*Biz Türk milleti ve Türk devleti bir terör örgütüne taviz vermesini kabul etmiyoruz. Ve bundan dolayı da Zafer Partilisi olarak bu tarvımızı 'Mehmetçik katillerine af yok' mitingleri ile gösterdik.

*Şimdi de Öcalan'ın komisyonunun yapmış olduğu çalışmaları anlatan panellerle devam ediyoruz ve bunu da sürdüreceğiz. Ekim ayında Öcalan komisyonunda yapılan görüşmeler sonucunda ortaya çıkan sonucun, yasalaşma sürecine gireceğini Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş açıkladı.

"İŞ O AŞAMAYA GELDİĞİNDE..."

*İş o aşamaya geldiğinde Zafer Partisi olarak diğer politikalarımızla sahaya taşıyarak Türk milleti ile paylaşacağız.

*Özetle şu anda gündemimizde seçim değil Öcalan komisyonu ile PKK terör örgütüne verilen tavizlerle mücadele var.

"GÜNDEMİMİZ TÜRK HALKINA DAHA GÜZEL BİR TÜRKİYE OLUŞTURMA"

*Gündemimizde emeklinin, dul ve yetimlerin yani 16 milyon insanın açlıkla mücadelesi var. Gündemimizde 6 milyon asgari ücretle açlıkla mücadele eden insanımızın daha iyi yaşam koşullarına kavuşması mücadelesi var.

*Gündemimizde 4 milyon ev gencinin işsiz ve eğitim dışında hayata küstürülme süreci içerisinde olduklarını görüyoruz bunu durdurma mücadelesi var.

*Özetle bizim gündemimiz Türk halkına daha güzel bir Türkiye oluşturma mücadelesi gündemimiz.