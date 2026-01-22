Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SÖZCÜ TV’de 'Liderler Özel' programına konuk oluyor. SÖZCÜ TV Genel Müdürü Güney Öztürk, SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey ve SÖZCÜ TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'nun soruları yanıtlayan Ümit Özdağ, gündeme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunuyor.

Özdağ'ın, SÖZCÜ TV’ye yaptığı açıklamalardan öne çıkan ifadeler şöyle:

"SDG VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR"

- Öncelikle şunu söyleyebilirim: SDG dağıldı, bitti. Neden? Çünkü SDG’yi Amerikalılar kurdu. Yani SDG bir Amerikan ürünüdür. PKK denmemesi için kurulmuş bir yapıdır.

- Peki, SDG’nin bitmesi PKK’nın ve PYD’nin bitmesi anlamına gelir mi? Hayır. Çünkü SDG bitebilir; içindeki Arap unsurlar ayrılmıştır. Ama PYD varlığını devam ettirir mi? Ettiriyor.

- Şimdi bakın, son günlerde yine Avrupa Birliği’ne tam üye olduk diye, öğleden sonra saat 16.00’da, yaz ortasında Ankara’da havai fişek kutlaması yapılmıştı. Benzer bir kutlamanın şimdi Suriye’de yapıldığını görüyorum ve “büyük bir zafer kazandık” deniliyor.

- Bir savaşta, bir yarışta, her neyse; sonuçta zafer ya da mağlubiyet tanımı, başlangıç noktası ile ulaşılan sonuç kıyaslanarak yapılır. Yola nereden çıktık? 2011’den.

- 2011’de PYD diye bir yapı var mıydı? Vardı ama çok küçüktü. 2003’te kurulmuştu fakat bir yeri kontrol etmiyordu, hiçbir şeyi yoktu. Bugün PYD diye bir yapı var mı? Var.

- PYD nereye çekildi? Türkiye sınırındaki 30–40 kilometrelik bir alana, Haseke’ye. Nereden çıktı? Araplarla birlikte, rejim karşıtı Arap aşiretleriyle beraber kontrol ettiği iki ilden çekilip Haseke’ye sığındı. Ve Haseke’de, en kötü ihtimalle, kontrolün önemli bir bölümünü elinde tutuyor.

- Bunun yanında, Şam’da da —eğer kabul edilirse— PKK/PYD’nin siyasi olarak kabul edilmesi söz konusu. Çünkü dört günlük bir değerlendirme süresi istediler. Bu arada, Abdi’nin değiştirilmesi ihtimali var; yerine Kandil’den bir ismin gönderilmesi ihtimali konuşuluyor. Bunu da izlemek gerekiyor. 2026 konuşuluyor. Devre dışı bırakılma yerine, çünkü örgüt içinde çatışma isteyenler, terör isteyenler de var ve bu konuda iç tartışmalar sürüyor.

"SURİYE'DE ZAFERİ İSRAİL KAZANDI"

- Özetle, 2011’den 2026’ya, yani yaklaşık 15 yıllık zaman perspektifiyle bakarsak:

- PKK, hiç olmadığı ve kontrol etmediği Suriye’de, bugün en kötü ihtimalle Türkiye sınırına bitişik bir bölgeyi elinde tutan; orada askeri, siyasi varlığını sürdüren ve Şam’da da şu ya da bu şekilde iktidara ortak bir yapı olarak varlığını devam ettiren bir aktör hâline gelmiştir.

- Biz 10 gün öncesine bakıyoruz, siz 2011 ile kıyaslıyorsunuz. Kıyas böyle yapılır. Tamam mı? Kıyas böyle yapılır.

- Bu arada, Suriye’de ne yazık ki zaferi Türkiye’nin kazanmasını çok arzu ederdim. Suriye’de zaferi kim kazandı? İsrail kazandı.

- Çok net söyleyelim. Beşar Esad devrildikten sonra Trump, Erdoğan’a teşekkür ederken üç defa hangi ifadeyi kullandı: “Suriye’de 2000 yıllık işgal sona erdirildi.”

- Suriye’de 2000 yıldır hangi İsrail yoktu. Peki bu 2000 yılda kimler vardı? Roma vardı, Bizans vardı; sonra Müslüman Emeviler vardı, Abbasiler vardı, Selçuklular vardı ve en son Osmanlı Türk İmparatorluğu vardı. Ardından Suriye Devleti vardı.

- Şimdi bu 2000 yılı alıp, bütün bunları işgal olarak tanımlıyorsunuz.

"PYD İTİLDİ ANCAK SİLAHLAR HALA ELİNDE"

- Amerika’nın vermiş olduğu silah desteğiyle, PKK, PYD ayakta tutuluyordu. Şimdi gerçek alanına itildi, sınırdaki bölgeye. Ama silahları hala elinde. Silahlar gitmedi.

- İkincisi, Abdi ağzından bir şey kaçırdı. Dedi ki: “Biz Tom Barak’la PYD’nin Suriye ordusuna eklemlenmesi konusunu kamuoyuna ‘bireysel eklemlenme’ diye açıklayacağız, açıklayacaktık ama gerçekte öyle olmayacaktı.”

- Şimdi bunun çok iyi takip edilmesi gerekiyor. Yani Türkiye burada bir şeyin içine sokulmamalı. Yalanın içine sokulmamalı. Bu Türk kamuoyuna yönelik bir algı operasyonu olmamalı. Bu bir.

- İkincisi, bir DEM milletvekili bunu “2. Lozan” diye tanımladı. Yani bu olanlar birinci Lozan’ı düşman olarak gören, yıkılması gereken anlaşma olarak görenlerin kafasındaki Sevr modelidir.

- Ben soruyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki komisyonda, karşınızda Sevr’i savunan adamlarla siz hala neyi konuşuyorsunuz? Neyi konuşuyorsunuz?

- Bir de bakın, SDG Haseke’ye çekildiği gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde “Öcalan Komisyonu” hemen “taslak çalışmamız bitmiştir, detayları çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

- Tesadüf mü bu ya? Hani biz artık “PKK’yı Suriye’de hallettik.” Şimdi bir de Türkiye’yi mi halledelim?

- Bakın, 19 Mayıs ya da 20 Mayıs’ta Numan Kurtulmuş: “Amerikalılar Orta Doğu’ya geldiler; Irak’ı böldüler, Suriye’yi böldüler, Lübnan’ı böldüler, Somali’yi böldüler. Şimdi biz eğer Kürt kardeşlerimizle bir araya gelmezsek bize de aynı şeyi yaparlardı” diyor.

- Gençlere yaptığı konuşma bu. 19 Mayıs’ın ertesi günü, İstiklal Harbi’ni veren Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin başkanı, Türk gençliğine umut, kararlılık, geleceğe inanç aşılaması gerekirken; “bir terör örgütüyle uzlaşmazsak Amerikalılar bizi de böler” diyor."

- PKK ve DEM aslında Amerikan desteğiyle bir süreç yürütüyorlardı. ABD; Türkiye-İran ilişkileri, Türkiye’nin Gazze politikasında ABD’ye vermiş olduğu destek ve o süreçte bir problem çıkarmaması, öbür taraftan Suriye’deki yeni rejimin Orta Doğu’daki dengeler açısından İsrail’e tavizler verip İsrail’in yanında olmayı ve İran’a karşı olmayı kabul etmesi neticesinde, şimdilik PKK’yı köşeye itip küçük bir bölgede PYD’yi tutmayı tercih etti.

- Bu durum DEM’li siyasetçilerde, Kandil’deki PKK’lılarda ve PYD çevrelerinde bir şok etkisi yarattı. Bu çok net. İyi de oldu.

- (Büyük Kürdistan) Bu proje Batı’nın kasalarında ve İsrail’in kasalarında onlarca yıldır duruyor. Gerekli olduğu sürece çıkarılıyor, canlandırılıyor, gündeme getiriliyor.

- Şimdi SDG’nin parçalanması ve PYD’nin küçük bir bölgeye çekilmesi, Türkiye’de açılım sürecini, terörle müzakere sürecini devam ettirmek için bir psikolojik araç olarak kullanılmaya başlandı. Oysa yapılması gereken bunun tam tersidir: bu süreci durdurmak. Çünkü karşınızdakilerle Türkiye’nin bütünlüğü üzerinde uzlaşamıyorsunuz.

- Hala DEM’li siyasetçiler dört parça Kürdistan’dan bahsediyor. Sen Türkiye’nin toprak bütünlüğüne inanıyorsan hangi dört parça Kürdistan’dan bahsediyorsun?

- Eşit vatandaşlık nedir? Zaten hepimiz eşit vatandaşız. Anayasanın 10. maddesine göre. Elbette bazı dönemlerde bu eşitlik düşmanca uygulanabiliyor. Bana uygulandığı gibi, CHP’li belediye başkanlarına uygulandığı gibi, muhalif gazetecilere uygulandığı gibi… Yani bize adeta ülkenin zencileri muamelesi yapılıyor.

- Ama Türkiye’de herhangi bir etnik gruba ya da mezhep grubuna yönelik, kurumsal ve sistematik bir “düşman ceza hukuku” yok. Hakkârili olabilirsiniz ya da Tokatlı bir Alevi Türkmen olabilirsiniz. Eğer iktidar partisinin yanındaysanız yine bir sorun yaşamıyorsunuz.

- Dolayısıyla Türkiye’deki bu ayrımcılık, anayasal temeli olmayan, geçici ve siyasi bir hak ihlali çerçevesindedir. Ama bireysel olarak herkes anayasal anlamda zaten eşittir. Cumhuriyet böyle kurulmuştur.

- Abdullah Öcalan’ın ve PKK terör örgütünün “eşit yurttaşlık”tan kastettiği şey ise şudur:

Ulus, Kürtler dahil çoklu bir ulus olacak. Kürtler kolektif haklara sahip olacak, bir ulus olarak tanınacak. O zaman eşit olacaklarını söylüyorlar.

- Yani Türkiye çok uluslu bir devlet olacak. Ademi merkeziyetçi bir yapıyla yönetilecek. Daha net söyleyeyim: Güneydoğu’yu biz yöneteceğiz, geri kalanını da birlikte yöneteceğiz.

- Ama siz “eşit vatandaşlık zaten tanımlı” diyorsunuz. Evet, zaten tanımlı. Zaten var. Buna rağmen bazen sosyal demokrat çevreler bile bu kavramı yanlış kullanıyor.

- Amerika’da birçok Amerikalı İspanyolca bilmiyor. Bu, Meksika ya da Latin Amerika kökenli Amerikan vatandaşlarının eşit olmadığı anlamına mı geliyor? Böyle bir şey yok.

- Türkiye’de de insanlar farklı diller biliyor. Tuncay Bakırhan Gürcüce bilmiyor mesela. Ne olacak şimdi? Bu, insanların birbirini her dilde anlamasıyla ilgili bir mesele değil. Ortak kamusal dil meselesidir bu.

- Amerikalılar iki dilli eğitimi denediler: İngilizce-İspanyolca. Tam bir felaket oldu ve vazgeçtiler. Şimdi diyorlar ki “ana dilde eğitim”.

- Soruyorum: Ana dilde eğitime başladınız. Tarihi nasıl anlatacaksınız? Kürtçe mi okutacaksınız? Kürt tarihini Kürtçe mi okutacaksınız? Türk edebiyatını Kürtçe mi okutacaksınız? Yoksa Kürtçe Kürt edebiyatı mı okutacaksınız?

- Bunları ayrı ayrı okullarda mı okutacaksınız? Diyelim ki ayrı okullarda okudular. Bu çocuklar liseyi bitirdiğinde ortak bir millet bilincini, ortak dağları, ortak suyu, ortak vatanı nasıl kuracaksınız?

- Bu bildiğiniz parçalanma sürecidir. Bunu bilmiyorlar mı? Bal gibi biliyorlar.

- Hatırlayın, Kopenhag Kriterleri Türkiye’de tartışılırken Ahmet Türk kamuoyu önünde “Bizim istediklerimiz bunlar, bunlar olursa bu mesele çözülür” demişti. Hatırlıyorsunuz, değil mi?

- Kopenhag Kriterleri yıllardır var. Peki çözüldü mü bir şey? Hayır. Çünkü PKK’nın kavgası; terörü, politikası insan hakları kavgası değil, demokrasi kavgası değil. Bu bir egemenlik kavgasıdır.

- Uluslararası planına baktığınızda bu kavganın ne olduğu çok net görülür. Cumhuriyet kurulurken bu ülkenin hızlı ve güçlü bir şekilde ayağa kalkması için gereken kaynak Kerkük petrolüydü. Musul’u bizden kopardılar.

