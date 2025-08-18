Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

T24'e konuşan Zafer Partisi lideri, 'terörsüz Türkiye' olarak nitelenen sürece değinerek "Kurucu önderleri’ Bahçeli, Erdoğan ve Öcalan olan 'ikinci bir cumhuriyet'ten söz ediliyor; yeni bir ittifakın şartlarını oluşturmalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

Bir sonraki seçimde muhalefet partileri arasında Erdoğan’a karşı bir ittifak olabileceğini düşündüğünü ifade eden Özdağ, "Bahçeli'yle Öcalan'ın ittifak yaptığı bir durumda bizlerin “armudun sapı, üzümün çöpü” diyerek bir araya gelmemek gibi bir düşüncemiz olabilir mi? Onun için hep bir araya gelmenin şartlarını oluşturmalıyız diye düşünüyorum. Konuşmak için çok erken ama muhakkak Türkiye seçimlere ittifaklarla gidecek. Zafer Partisi seçim ittifaklarından kapalı değil. Olmasını arzu ederiz" dedi.

'KILIÇDAROĞLU: KAYBEDERSEM KAYBEDEYİM'

Son genel seçimin 2'nci turunda destek verdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nun "seçimi kazanmak istemediğini" savunan Özdağ, şunları söyledi:

"Mutabakatı kabul ederek doğru yaptık ama kazanmak istemeyen bir adama kazandıramazsın.

Ben kendisine bunu söyledim. Dedim ki eğer benim İçişleri Bakanlığımı ön plana çıkartmazsanız, bu seçimi kaybedeceksiniz. Çünkü ikinci turda oy verecek seçmen, sizin Erdoğan'dan cumhurbaşkanlığını devralmanızı değil, benim Süleyman Soylu'dan İçişleri Bakanlığını devralmamı görmek isteyen seçmen. Kılıçdaroğlu bu uyarıma “Kaybedersem kaybedeyim” diye cevap verdi."

'MANSUR YAVAŞ ANKETLERDE YÜKSEK ÇIKIYOR'

2023 seçimlerinde Mansur Yavaş'ın aday olması gerektiğini daha önce açıkladığını anımsatan Özdağ, "Anketler de saha da öyle gösteriyordu. Eğer kabul edilseydi bugün farklı bir Türkiye olurdu. Hala anketlerde Mansur Bey çok güçlü çıkıyor" ifadelerini kullandı.