İran’dan Türkiye topraklarına yönelen balistik füze saldırısının ardından SÖZCÜ TV yayınına katılan İranlı gazeteci Hayel Muazzin İran'da yaşananları aktardı.

Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili Devrim Muhafızları veya yetkilileren bir açıklama gelmediğini kaydeden Muazzin siyasetçilerin ve analistlerin sadece Amerikan üslerinin hedef alındığını söylediğini aktardı. Muazzin İncirlik ve Kürecik üslerini hatırlattı.

Uluslararası toplum tarafından yapılan uzlaşma ve arabuluculuk çağrılarının Devrim muhafızları ve İran Ordusu'nun umurunda olmadığını vurgulayan Muazzin "Hedef ABD ve İsrail üslerini vurmak" diye konuştu.

Muazzin İran medyasında Devrim Muhafızları'nın hiçbir yetkiliyi dinlemediğine dair haberler ve analizler olduğunu aktardı.

İran'dan Umman'a yönelik saldırıyı hatırlatan Muazzin İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin "Bundan haberimiz yoktu" dediğini vurguladı.

Muazzin 12 gün savaşında da Devrim Muhafızları'nın kimseyi dinlemediğini aktardı.