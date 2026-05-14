Hint basınında yer alan haberlere göre, Somali’den Birleşik Arap Emirlikleri’ne doğru seyir halinde bulunan kargo gemisi saldırıya uğradıktan sonra alev aldı. Yangının ardından dengesini kaybeden geminin Umman açıklarında battığı bildirildi. 14 MÜRETTEBAT KURTARILDI Hindistan Limanlar, Denizcilik ve Su Yolları Bakanlığı yetkilileri, gemide bulunan 14 mürettebatın tamamının Umman makamlarınca kurtarıldığını açıkladı. Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin ise henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Umman yönetiminin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

