ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Umman Körfezi'nde ABD ablukasını delmeye çalışan İran bayraklı M/T Celestial Sea adlı petrol tankerine ABD Deniz Piyadeleri tarafından çıkarma yapıldığını duyurdu. ROTAYI DEĞİŞTİRİN TALİMATI Duyuruda, “Bugün erken saatlerde Umman Körfezi'nde, 31. Deniz Piyade Sefer Kuvveti'nden ABD Deniz Piyadeleri, ABD ablukasını ihlal etmeye çalışarak bir İran limanına doğru geçiş yapan, İran bayraklı ticari petrol tankeri M/T Celestial Sea'ya çıktı. Amerikan kuvvetleri, gemiyi aradıktan ve geminin mürettebatına rotayı değiştirmeleri talimatını verdikten sonra gemiyi serbest bıraktı. ABD kuvvetleri ablukayı tam anlamıyla uygulamaya devam ediyor ve şimdi uyumu sağlamak için 91 ticari gemiyi yeniden yönlendirdi” ifadeleri kullanıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.