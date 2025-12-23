Türk kafilesinin büyük panik yaşadığı kaza, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinin Mahbes’ül Cin mevkiinde tünel girişinde meydana geldi. Umrecileri otellerden Harem-i Şerif’e taşıyan ring otobüslerinden biri, otellerine geçmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Türk umrecilere çarptı. Mahbes Garajı yakınlarında kontrolünü kaybettiği belirtilen otobüsün çarpmasıyla Sakarya’dan Abidin Dağköy yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan Emine Dağköy ile Birol Yalçın’ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi. Suudi yetkililer olayla ilgili inceleme başlatırken, Türkiye’nin Cidde Konsolosluğu yetkilileri de kazanın ardından hemen devreye girildiğini; gerekli diplomatik ve sağlık süreçlerinin başlatıldığını ve ailelerle irtibat sağlandığını açıkladı.

