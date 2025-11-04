Sosyal medyada paylaşılan videoda, henüz nedeni belirlenemeyen bir tartışma sırasında Suudi güvenlik görevlisinin bir grup umreciye fiziksel müdahalede bulunduğu görülüyor.

Güvenlik görevlisinin sert tavırları çevredeki vatandaşların tepkisini çekerken, olayın hangi gün ve saatte meydana geldiği ya da tartışmanın neyle ilgili olduğu konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

"MÜSLÜMANLARA BASKI ARTIYOR" TEPKİLERİ

Kısa sürede binlerce kez paylaşılan görüntüler, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Pek çok kullanıcı, "Müslümanlara yönelik baskılar artıyor", "Suudi güvenliği kontrolsüz güç kullanıyor" gibi ifadelerle olaya tepki gösterdi.

Bazı yorumlarda, Kabe'de görev yapan güvenlik birimlerinin hac ve umre ziyaretçilerine karşı daha saygılı davranması gerektiği vurgulanırken, kimileri de olayın münferit olabileceğini ancak "Kutsal mekânda bu tür görüntülerin asla kabul edilemeyeceğini" dile getirdi.

YETKİLİLERDEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Suudi Arabistan yetkilileri, görüntülere ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Olayın güvenlik kameralarına da yansıyıp yansımadığı ve görevliler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.