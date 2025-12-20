Sosyal medyada hızla yayılan bir umre görüntüsü, dini hassasiyet ve mahremiyet tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Kutsal topraklarda umre ziyareti sırasında kayda alınan videoda, bir kadının zemzem suyunu yüzüne döktüğü anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüldü.

Görüntüler TikTok’ta paylaşılmasının ardından kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı.

İBADET DEĞİL İÇERİK TEPKİSİ

Kadının bu anları ibadet ritüeli olmaktan çıkarıp sosyal medya içeriğine dönüştürmesi büyük eleştiri topladı. Kullanıcılar, dini duyguların ve kutsal mekânların sosyal medyada gösteri haline getirilmesini eleştirirken, "İbadet mahremdir", "Reyting uğruna her şey mübah mı?" gibi yorumlar yapıldı.

ARKADAKİ BAKIŞLAR VİRAL OLDU

Videoda dikkat çeken bir diğer unsur ise kadının arkasında yer alan bir adamın tepkisiz ama anlamlı bakışları oldu. Kameraya doğru dönerek olan biteni izleyen adamın şaşkınlığı, sosyal medyada mizah içeriklerine konu olurken, olayın ciddiyetine dair sembolik bir yansıma olarak da yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA İKİ UÇLU TEPKİ

Bazı kullanıcılar kadını gösteriş yapmakla eleştirirken, az sayıda yorumda ise bu tür paylaşımların "niyet sorgulanmadan" ele alınmaması gerektiği ifade edildi. Ancak genel kamuoyu tepkisi, ibadetin reklam haline getirilmesini doğru bulmadı.

Olay, özellikle kutsal mekânlarda sosyal medya kullanımı ve mahremiyet sınırları üzerine yürütülen tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.