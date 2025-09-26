Şam’daki Emevi Camisi’nin halılarını dokutan AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şimdi de çiftleri umreye götürüyor.

15 BİN KİŞİ GİDECEK

Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin 2025 Aile Yılı kapsamında başlattığı “41 Yıllık Evli Ulu Çınarlarımız Kutsal Yolculukta” programı öncesi eğitim ve tanışma toplantısına katıldı. Programda, umre ziyaretini gerçekleştirecek 300 kişi yer aldı. Tanışma ve proje kapsamında bir dizi eğitim almak için bir araya gelen 300 kişilik kafilenin umre yolculuğunun 8 gün olacağı ve toplamda 15 bin kişinin bu projeden yararlanacağı açıklandı. Fatma Şahin, “Bu yolculuk aynı zamanda aile için çok kıymetli bir fırsat. Hayatta birbirimize en çok orada el ele tutuşuyoruz, dualarımızı beraber ediyoruz. Rabbim yolunuzu açık etsin, dualarınızı kabul eylesin, gidişinizi kolay, dönüşünüzü hayırlı kılsın. Güle güle gidin, güle güle dönün” ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Şahin’in yanı sıra Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar ve AKP İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da yer aldı.