Siyasete karşı her zaman mesafeli olan SHP Genel Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün eşi Sevinç İnönü, yaşanan gelişmeler ve CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali için SÖZCÜ’ye konuştu. CHP Üsküdar İlçe Teşkilatı üyesi olan İnönü, “Ortalık toz duman, yaşananlara kayıtsız kalmak mümkün değil. Çok şeyler gördüm, geçirdim. Son zamanlarda olan bitene ise inanamıyorum. Ben bu güzel ülkenin 80 yaşını geçmiş bir vatandaşı olarak umudumu yitirmiyorsam, gençlerimiz hiç yitirmesin, aydınlık ve güzel günler için hayata sarılsınlar. Umut oldukça her sorun aşılır, mühim olan umutsuzluğa kapılmamak” dedi.

BENZER ŞEYLERİ YAŞADI

İnönü SÖZCÜ’nün “Eşiniz hayatta olsa bugün yaşananlar konusunda tavrı nasıl olurdu?” sorusuna da şu cevabı verdi:

“CHP’ye yönelik bu hukuksuzlukları şiddetle protesto ederdi. En sert biçimde tavır alır, hiç bir zaman kabul etmez, sonuna kadar da protestosunu sürdürürdü. Hayattayken onun da başına benzer şeyler geldi, hakkında soruşturmalar açıldı, yasak geldi, parti içindeki muhalif kanat, aleyhinde çok çalıştı, çok sıkıntılar çekti, onunla birlikte ben de çektim.”

Sevinç İnönü, eşi Erdal İnönü ile 1957 yılında evlendi ve ölümüne kadar 50 yıl evli kaldı.

Ortada hukuksuzluk var

Sevinç İnönü “Siyasete çok sıcak bakmadım ama bugün yaşananları görünce siyasetten uzak durmak ve yaşananlara hayret etmemek de mümkün değil. Bazı olaylar benim için sürpriz olmuyor ama bazıları akla hayale gelmeyecek şeyler. Ortada hukuksuzluk var’’ dedi ve şunları söyledi: “Ama ben hiçbir zaman umudunu yitirmiyorum. Güzel ülkemde yaşamaktan memnunum. Bugünler de geçecek ve huzurlu bir ortama kavuşacağız.”

ASLAN SOSYAL DEMOKRATLAR

“Mutlaka kazanacağız aslan sosyal demokratlar mutlaka” sözü ile hatırlanan Erdal İnönü, SHP’de Genel Sekreter Deniz Baykal ile mücadele yaşadı. Süleyman Demirel ve Tansu Çiller kabinelerinde görev yaptı.