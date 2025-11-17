Asal Araştırma, 26 ilde 1-9 Kasım tarihleri arasında 2 bin 15 kişiyle yüzde 95 güven sınırında -+ 2.5 hata payıyla ve CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yönetimiyle yaptığı anketin bulgularını kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara, "Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir?" sorusu yöneltilirken; katılımcılar şu yanıtları verdi:

HER 10 KİŞİDEN 6'SININ GÜNDEMİ EKONOMİ

Ekonomi/Hayat Pahalılığı:%58,2

Adalet/Hukuk Sistemi: %9,6

İşsizlik/İstihdam:%5,8

Eğitim sistemi:%3,2

Hükümet:%3,0

Emekli maaşları:%2,7

Güvenlik/Asayiş:%2,4

Terör:%2,2

Göç sorunu/Mülteci:%1,9

Kürt sorunu:%1,6

Demokrasi:%1,5

Dış tehditler:%1,4

Ahlaki değer kaybı:%1,2

Kentsel dönüşüm/Deprem:%1,2

Diğer:%1,0

Fikrim yok/Cevap yok:%3,1

EKONOMİNİN İYİYE GİDECEĞİ GÖRÜŞÜ ZAYIFLADI

Katılımcılara ayrıca, "Gelecek 6 ay içinde sizce Türkiye ekonomisi iyiye mi yoksa kötüye mi gider?" sorusu yöneltildi.

Ekonominin iyiye gideceğini düşünenlerin oranı yüzde 23,4 olurken, "Kötüye gider" diyenlerin oranı yüzde 58,8 oldu.

"Değişmez" diyenlerin oranı yüzde 10,2 olurken, "Fikrim Yok" diyenler ve yanıtsız bırakanların oranı yüzde 7,6 oldu.

TÜRKİYE'NİN SORUNLARINI KİM ÇÖZER?

Katılımcılar ayrıca, "Sizce bugün Türkiye'nin sorunlarını hangi siyasi parti çözebilir?" sorusu soruldu.

İlk sırada hiçbir siyasi parti yer almazken açık ara farkla, yüzde 36 ile "Hiçbiri" yanıtı öne çıktı.

Diğer yanıtlar ise şöyle:

AKP: %23,2

CHP: %19,6

DEM Parti: %4,4

MHP: %3,1

İYİ Parti: %2,6

Zafer Partisi: %1,8

Yeniden Refah Partisi: %1,4

Diğer: % 2,2

Fikrim Yok/Cevap Yok: %5,7

HAL YASASI ÇAĞRISI

Vatandaşlar, "Sizce gıda fiyatlarındaki dalgalanmaları dengelemek için neler yapılmalı?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

Hal yasasında düzenlemeler: %42,2

Ürün takip sistemi: %14,0

Seracılığa özel teşvikler: %8,8

Paketleme ve fire kayıplarının önlenmesi: %10,4

Fikrim Yok/Cevap Yok: %24,6