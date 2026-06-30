Tunceli'de 2020'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de tutuklu bulunan Umut Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesine yönelik ilk duruşma çevrim içi olarak yapıldı.
Tutuklu yargılanan Umut Altaş, duruşmaya cezaevi kıyafetiyle katıldı.
Duruşmaya bakan Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.
Mahkeme, duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.
22 MAYIS'TA YAKALANMIŞTI
Gülistan Doku soruşturması kapsamında hakkında Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarılan Umut Altaş, ABD güvenlik makamlarınca 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması süreci, Adalet Bakanlığı tarafından başlatılmıştı.