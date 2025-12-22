Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ünlülere yönelik yapılan soruşturma ve operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Umut Evirgen gözaltına alındı.

Evirgen, eşi Alina Boz'un başrol oynadığı “Palamut Zamanı” oyun için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındı.

Umut Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı.

YAŞAR KOZ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında ünlülerin uğrak mekanı sayılan bir yere daha Narkotik Şube ekipleri operasyon yaptı.

Mahremiyet vaadiyle tanınan 'Kütüphane' isimli işletmeye uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Baskında işletme müdürü Yaşar Koz gözaltına alındı

EMRULLAH ERDİNÇ DE GÖZALTINDA

Gazeteci Emrullah Erdinç uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi