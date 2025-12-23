İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere ve medyadaki bazı isimlere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Soruşturma kapsamında ünlülerin uğrak mekanı sayılan "Kütüphane" adlı mekanın sahibi Umut Evirgen gözaltına alındı.

Evirgen'in eşi Alina Boz'un başrol oynadığı "Palamut Zamanı" oyun için gittiği Zorlu PSM'de gözaltına alındığı öğrenildi.

Evirgen'le birlikte işletmenin müdürü Ali Yaşar Koz da gözaltına alındı.

İKİ VUKUATI ÇIKTI

Bu arada gözaltına alınan Evirgen'in suç dosyası kabarık çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Evirgen'in 2017'de sevgilisi oyuncu Tuba Büyüküstün ile fotoğrafını çeken gazeteci İsmail Bayrak'ın fotoğraf makinesini silah zoruyla gasbettirdiği iddia edildi.

Gazetecinin hukuk yoluna başvurmasıyla nöbetçi hakimlik, Evirgen'in, "nitelikli yağma suçuna azmettirmek", korumalarının ise "nitelikli yağma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Ancak İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar Umut Evirgen ve bir korumasının beraatine, diğer korumasının da 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Diğer olayda ise, 2019'da sahibi olduğu mekana gelen iş insanı Ali Akın ile tartışan Evirgen, çıkan kavgada Akın'ın burnunu kırdı.

Olayın ardından Umut Evirgen ve mekan çalışanı üç kişi hakkında sekiz yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Yargılama aşamasında Ali Akın'ın şikayetinden vazgeçmesinin ardından mahkeme, sanıklar Umut Evirgen ve Ali Yaşar Koz’u 'kemik kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu davada da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.