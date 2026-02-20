İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis’teki komisyonun hazırladığı, oy çokluğuyla kabul edilen rapora tepki gösterdi.

Çömez, “50 bin kişiyi katletmiş İmralı canisine ‘Umut hakkı’ denilerek özgürlük ve İmralı’da yapılacak olan saraycık konuşuluyor. Askerimizi, polisimizi şehit etmiş, 9 bin teröristin güvenliği konuşuluyor. Parlamento’nun görevi teröristlere af getirmek, teröristbaşına özgürlük vadetmek değildir. Vatandaşının sorunlarını çözüp onlara ’Umut hakkı’ vermektir’’ dedi.

İYİ Partili Turhan Çömez, Ankara Haber Müdürü Emin Özgönül’e (sağda) açıklamalarda bulundu.

TEK TEK SIRALADI

Çömez, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:

“Bu ülkede umut hakkı teröristbaşının değil, işçinin, memurun, esnafın, çiftçinin, dar gelirlinin, emeklinin, yaşlının, çocuğun, gencin, kadının olmalıdır. Umut hakkı 50 bin kişinin katili için değil, vatandaşımız için olmalıdır.”

Turhan Çömez, “Asıl onlara umut hakkı verin” diyerek, bu kesimleri de tek tek sıraladı ve “Onların umut hakkı ne olacak?” diye sordu:

- Bu ülkede dar gelirliler, asgari ücretliler, milyonlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

- Bu ülkede emekliler izbe otel odalarında kalıyor, pazardan çürük meyve sebze topluyor.

- Bu ülkede çiftçi tarlasını ekemiyor, ektiği ürünü alamıyor, aldığını ise satamıyor.

- Bu ülkede esnaf kan ağlıyor, icralık olmuş, malları haczediliyor.

- Bu ülkede terörle mücadelede yaralanan, uzuv kaybına uğrayan ama gazi sayılmayan gaziler var.

- Bu ülkede yıllardır atanmayı bekleyen öğretmenler var.

- Bu ülkede sağlık çalışanları hemen her gün şiddete uğruyor, yurt dışına gitmeye çalışıyor.

- Bu ülkede mevcut iktidar döneminde 10 bin kadın öldürüldü. Artık kadınlarımız ölüm korkusu ile yaşamaya başladı.

- Bu ülkede sınavlarda birinci olan ama torpili olmadığı için mülakatta elenen gençlerimiz var.

5 MİLYON EV GENCİ

- Bu ülkede kadınların tenceresi de boş, buzdolabı da boş, artık çocuğunu besleyemiyor.

- Bu ülkede 5 milyon genç iş bulma hayalini kaybetti ev genci oldu. Evde çaresiz bekliyor.

- Bu ülkede tekstil fabrikaları Mısır’a taşınıyor. Bu yüzden 500 bin tekstil işçisi işsiz kaldı.

- Bu ülkede ekonomik sıkıntıdan ayakkabı sektöründe 300 bin işçimiz işini kaybetti, fabrikası kapandı.

- Bu ülkede bir milyon çocuk okula gidemiyor, her yıl 25 bin çocuk istismar ediliyor, her 4 çocuktan 1’i akşam yatağa aç giriyor, sabah yataktan aç kalkıyor.

- Gizli tanıkların verdiği ifadelerle tutuklanıp, yeterli delil olmadan aylardır cezaevlerinde yatanlar için UMUT HAKKI İSTİYORUZ.

‘Komisyon yasal değil’

İYİ Partili Çömez, TBMM’de oluşturulan ve önceki gün raporunu açıklayan ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun da yasal olmadığını savundu ve “Anayasa’da olmayan, hukukta, içtüzükte olmayan ve yasada yeri de olmayan, tek bir imzayla kurulmuş Komisyonda teröristbaşına umut hakkı verilmeye çalışılıyor. Komisyonun yasal dayanağı yok” ifadelerini kullandı.