Belce ÖRÜ

Türkiye’de atıl işgücü oranı yükselirken özellikle iki sektör alarm durumuna geçti. İlk çeyrekte tarım sektöründe 171 bin kişi, sanayide 61 bin kişi, hizmet sektöründe 37 bin kişi işini kaybederken, inşaat sektöründe 3 bin kişilik bir artış kaydedildi. İstihdam edilenlerin yüzde 58.2’si hizmet sektöründe yer alırken, tarımda yüzde 14.3, sanayide yüzde 20.8, inşaatta ise yüzde 6.6 ora -nında istihdam sağlandı.

CİNSİYET AYRIMI BASKIN

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 183 bin kişi azalarak 2 milyon 884 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8.2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 266 bin kişi azalarak 32 milyon 389 bin kişi, istihdam oranı ise 0.5 puanlık azalış ile yüzde 48.9 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.3 iken kadınlarda yüzde 31.9 olarak gerçekleşti.

İşgücüne katılma oranı ise 0.8 puanlık düşüşle yüzde 53.3 olarak gerçekleşti. İşgücüne dahil olmama nedenleri arasında ümidini kaybedenlerin sayısındaki artış dikkat çekti. 2024 yılının ilk çeyreğinden bu yılın ilk çeyreğine iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 73 binden 2 milyon 779 bine yükseldi. Öte yandan işgücüne katılım oranındaki cinsiyet ayrımı yine göze çarptı. İşgücüne katılım oranı erkeklerde yüzde 71.0, kadınlarda ise yüzde 36.0 seviyesinde kaydedildi.

Gerçek işsizlik oranı %28.5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı, bir önceki çeyreğe göre 0.4 puanlık artışla yüzde 28.5 olarak kaydedildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18.4 iken potansiyel işgücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19.6 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin haftalık ortalama çalışma süresi, 43.5 saat olarak gerçekleşti. Bu süre, bir önceki çeyreğe göre 0.6 saatlik bir artışa işaret ediyor.