İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan denize sıfır Les Ottomans Hotel, 1,4 milyar TL'lik bedelle icradan satışa çıkarıldı.



Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre; İstanbul Gayrimenkul Satış İcra Dairesi, Beşiktaş ilçesi Kuru Çeşme Mahallesi 169 ada 18,15 ve 23 parselde faaliyet gösteren Les Ottomans Hotel’i 1 milyar 395 bin TL muhammen bedelle satışa çıkardı.



11 ODASI BULUNUYOR

2 bodrum kat, giriş kat, 2 normal kattan oluşan otelde 11 oda ve 6 adet asansör yer alıyor. Odalardan 1 tanesi tripleks, 6 tanesi dubleks, 4 tanesi ise normal oda şeklinde faaliyet gösteriyor. Oteldeki her odanın dekorasyonu ise farklılık gösteriyor.





Öte yandan 169 ada 18 parselde ana bina yer alırken 15 parselde bulunan, kömür deposu nitelikli, 235 metrekarelik arazi otelin garaj kısmı olarak kullanıldığı, 23 parselde bulunan, arsa nitelikli, 5,44 metrekarelik arazinin, otelin yoldan giriş kısmında yer aldığı öğrenildi.

Otelin satışı için ilk ihale 23 Haziran 2025 tarihinde saat 14.56’da ikinci ihale ise 17 Temmuz tarihinde aynı saatte gerçekleştirilecek.

Otel 2020'de de İstanbul 10. icra Dairesi tarafından 440 milyon 735 bin 355 TL bedelle satışa çıkarılmıştı ancak satış gerçekleşmemişti.