UNESCO’dan yapılan açıklamada, söz konusu işbirliği Fas’ın ev sahipliği yapacağı 2025 Afrika Uluslar Kupası, 2025–2029 yıllarındaki 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası ve 2030 Dünya Kupası öncesinde başlatılan ulusal hazırlık sürecinin bir parçası olarak değerlendirildi.

Açıklamada UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay'ın, "Fas 2030 Vakfı’yla birlikte sporu eğitim ve kapsayıcılığın itici gücü haline getiriyoruz." ifadelerine yer verildi.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu Başkanı ve Fas 2030 Vakfı Başkanı Fevzi Lekca da "Kral 6. Muhammed’in vizyonuna uygun olarak bu ortaklık, sporun özellikle futbolun, sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal bütünleşme için rolünü güçlendirecektir." dedi.

İşbirliği kapsamındaki ilk proje, UNESCO tarafından finanse edilen "Sahalardan Yerel Alanlara: Spor, Değişimin Motoru" girişimi olacak. Proje; yerel topluluklara yönelik futbol turnuvaları, sporun değerlerini tanıtan ulusal kampanya ve kadınlar ile kız çocuklarına ayrılmış "Spor Yoluyla Eşitlik ve Kalkınma Festivali"ni kapsıyor.

UNESCO, bu çerçevede Fas 2030 Vakfı’na sporu eğitim ve sürdürülebilir kalkınmayla bütünleştiren örnek bir modelin uygulanmasında destek sağlayacak.