Oda TV’nin haberine göre; Çam, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün parti binamızda ilçe jandarma komutanımız Binbaşı Sn. Ahmet Çelik’i misafir ettik. Komutanımız ile şehrimize dair konuştuk. Kıymetli komutanımıza ziyareti için çok teşekkür ederim. Görevlerinde başarılar dilerim” dedi.

UZMAN ÇAVUŞ YAPMAZ

Bir kolluk kuvveti mensubunun bir siyasi parti binasını ziyaret etmesi, bunu üniformasıyla yapması ve parti amblemi önünde poz vermesi tartışma yarattı. AKP’li Çam’ın paylaşımına yapılan yorumlarda AKP’liler de tepki gösterdi. Bir kullanıcı, “Onun ne işi varmış orada. Vali bey varken neden ilçe başkanlığı. Senin yaptığını uzman çavuş yapmaz” dedi.