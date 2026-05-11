Samsun Üniversitesi’nin 28 Nisan günü yapılan alımda ledli, doğal ahşap kaplamalı senato masası için 1 milyon 969 bin lira ödediği öne sürüldü. Alım iddiaya göre senato toplantı odası için yapıldı. Samsun Üniversitesi Geliştirme Vakfı üzerinden yapılan alım için fatura da kesildi.

Prof. Dr. Mahmut Aydın

‘İHALE BÖLÜNDÜ’

İddiaya göre, üniversite yönetimi toplam 8 milyon TL’yi bulan mobilya alımını şeffaf bir açık ihale yöntemiyle yapmak yerine, işlemi parçalara bölerek ihalesiz yaptı.

3 milyon TL’lik doğrudan temin sınırına takılmamak amacıyla alımın iki ayrı bütçe kaleminden yürütüldüğü öne sürüldü. Bu kapsamda, İdari ve Mali İşler ile Döner Sermaye bütçeleri üzerinden aynı firmaya ayrı ayrı 3 milyon TL’lik siparişler verilerek toplamda 6 milyon TL’lik alım yapıldığı ifade edildi.

Öte yandan iddialarda ayrıca, toplamda 8 milyon TL’yi bulan bu alım sürecinin tek bir firmaya yönlendirildiği ve sürece itiraz eden kamu görevlilerinin mobbinge maruz kaldığı öne sürüldü.

Fatura ortaya çıkınca üniversiteden yapılan açıklamada tasarruf tedbirlerine uymak amacıyla alımdan vazgeçildiği, yeni hizmet binasında masaya ihtiyaç olmasına rağmen eski masanın revize edilerek yeniden kullanılacağı belirtildi.