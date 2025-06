Okan Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde gurur veren anlar yaşandı. Üniversite birincisi Aleyna konuşmasıyla yürek kabarttı.

Gençliğe Hitabe’den satırlarla başladığı konuşmasında, “Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!” sözleriyle hem öğrencilerden hem akademisyenlerden büyük alkış aldı.

Aleyna Burcu Elbasan mezuniyet konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkürlerin en büyüğünü borçlu olduğum kişi şu an burada, bu ülkede bu sahnede, sizlerin karşısında bu konuşmayı yapmamı mümkün kılan, bütün ümidi biz gençlerde olan, 'Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza müdafaa etmektir' diyen; Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür!

'DAİMA SENİN İZİNDEN GİDECEĞİZ...'

Yorulduğumuz vazgeçmek istediğimiz her an; Ey Türk istikbalinin evladı işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur' sözlerini hatırlayacak; ülkemize faydalı bireyler olmak için çalışıp ve daima senin izinden gideceğimize and içeriz."